Kulüplere de yaptırım var

İçişleri Bakanlığı, Kovid- 19 tedbirleri kapsamında 81 il valiliğine "Stadyumlara Giriş Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi. Bakanlığın açıklamasına göre, TFF'nin daha önce talimatları duyurduğu hatırlatılan genelgede, talimatta aşı takvimini tamamlamamış veya hastalığı geçirmemiş kişilerin stadyuma alınmaması kuralı açıkça belirtilmesine rağmen son günlerde bazı müsabakalarda bu şartı taşımayan taraftarların stadyuma girmeye çalıştıkları, engel olunması durumunda kolluk görevlileri ve özel güvenlik personeli ile karşı karşıya geldiği ifade edildi.

Genelgede, aşı takvimini tamamlamamış veya hastalığı geçirmemiş kişilerin stadyuma alınmaması kuralının eksiksiz şekilde uygulanması için TFF ve kulüp yönetimleri tarafından her türlü tedbir alınacağı kaydedilirken bu amaçla taraftarlara ve taraftar derneklerine yönelik gerekli bilgilendirme yapılacak, aksi davranışların kişisel ve kulüpler açısından yaptırımlara neden olacağı duyurulacak. Gerekli şartları taşımayanların statlara girişlerine kesinlikle müsaade edilmeyecek. Bu amaçla giriş turnikelerinin olduğu alanlarda özel güvenlik görevlilerinin yanı sıra kolluk personeli de olacak.