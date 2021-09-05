Milliler geç açıldı

A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri Grubu 4. maçında Cebelitarık'ı mağlup etti ve liderliğini sürdürdü: 0-3. 2. dakikada Kaan Ayhan'ın uzun pasında defansın arkasına sarkan Efecan Karaca ceza sahası içinde Britto tarafından düşürülünce hakem Kristo Tohver penaltı noktasını gösterdi. 4'te Enes Ünal'ın kullandığı penaltıda kaleci Dayle Coeling meşin yuvarlağı kornere çeldi.

12'de sol taraftan Orkun Kökçü'nün kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Kaan Ayhan kafa pasıyla topu çevirdi. Altıpasta bulunan Mert Müldür'ün vuruşunda kaleci Dayle Coeling meşin yuvarlağı çıkardı. 20'de Yusuf Yazıcı'nın pasında topu alan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içi sol tarafından şutunda kaleci Dayle Coeling meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 46'da ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Tjay De Barr'ın vuruşunda top sağ direğe çarparak oyun alanına döndü.

HAKAN YILDIZLAŞTI

54'te Hakan ile verkaçından sonra defansın arkasına sarkan Halil Dervişoğlu'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 65'te Efecan'ın pasında Hakan'ın uzaktan vuruşunda top ağlara gitti: 0-2. 83'te Mert'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Kenan Karaman'ın topu düzeltip vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3. 89'da ceza sahası içi sağ tarafından Hakan Çalhanoğlu'nun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Maç 3-0 sona erdi.

GÜNEŞ'TEN 7 DEĞİŞİKLİK

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında Cebelitarık'a konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, grupta son oynanan Karadağ karşılaşmasına göre ilk 11'de 7 değişiklik yaptı. Şenol Güneş, Karadağ maçında ilk 11'de yer alan Altay Bayındır, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Kenan Karaman ve Hakan Çalhanoğlu ile cezalı Burak Yılmaz'ın yerine Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Taylan Antalyalı, Efecan Karaca, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve Enes Ünal'a ilk 11'de şans verdi.

YILDIZLAR TAKIMA DÖNDÜ

A Milli Futbol Takımımızın yıldız isimleri Çağlar Söyüncü, Halil Dervişoğlu ve Ozan Kabak, Cebelitarık maçıyla birlikte milli takıma döndü. Bilindiği gibi İngiltere hükümetinin ülkemizi kırmızı listeden çıkarmamasının ardından üç ismi takımları korona tedbirleri nedeniyle Türkiye'de oynanan Karadağ maçına göndermemişti. Cebelitarık'ın kırmızı listede olmaması nedeniyle milli yıldızlarımız, karşılaşmada forma giydiler. Ozan ve Halil yedek soyunurken, Çağlar maça ilk 11'de başladı.

HOLLANDA ÖNCESİ MORAL OLDU

Ali Gültiken milli maçı yorumladı

Bu tür rakiplere karşı oynamak her zaman zordur. Özellikle direnci kırana kadar uğraşırsınız. Bir de işin içerisine alışık olmadığınız sentetik zemin girince işler biraz uzar. Bu maçın nasıl oynanacağı aşağı yukarı belliydi. Kilit nokta, golün ne kadar erken bulanabileceği ile alakalıydı. İlk yarıda Enes'in ayağından penaltıyı kaçırınca bunu erteledik ama ikinci yarı kulübeden gelen oyuncuların katkısı ile istediğimiz noktaya geldik. Halil'in golü hem oyuncularımızı hem teknik heyetimizi hem de izleyenleri rahatlattı. Geçen maça oranla birçok yeni oyuncu ile oynadık. Ama oyun düzenimiz açısından baktığımızda oyuncular değişse de kazanma irademiz değişmedi. Bu tür rakiplerle oynarken rakibin değil sizin ne yapacağınız önemli.

Her seyin olabilecegi maçlar

Cebelitarık gibi bir takımın sizi rahatsız etmesi mümkün değil. Ancak serseri bir top ve ya bir şans golü biraz sıkıntı yaratabilirdi ama ona da müsaade etmedik. Oyun temposunu yükselttik, biraz daha hareketlendiğimizde bulduğumuz goller bizi rahatlattı. Karadağ karşısında son dakikada yaşadığımız şoku bu maça taşımadık. Kuralar çekildiğinde direkt karşısına 3 puan yazdığımız bir maçı planladığımız bir şekilde tamamladık. Bu tür maçlar basit gibi gözükse de oyuncunun mutlaka yüzde yüz motivasyon ile sahada yer alması gerekir. Özellikle Karadağ maçı gibi kimyanızı bozabilecek bir sonuçtan sonra kazaya sebebiyet vermeden geçilmesi gereken müsabakalar. Bunu yapmamız önemliydi. Bir sonrası için tekrardan bize basamak sağladı. Hollanda maçı için de iyi bir moral oldu.