Üçüncü Lig’de zor maçlar oynanacak

TFF Üçüncü Lig'de yer alan Ege temsilcileri, 2021-2022 sezonunun ilk maçlarına bugün çıkıyor. Yeni sezon öncesi teknik direktör Murat Yoldaş ile anlaşıp takımı yenileyen 1. Grup temsilcisi Bergama Belediyespor, deplasmanda saat 15.30'da Elazığspor'la karşı karşıya gelecek. Eski çalıştırıcısı Hasan Şermet'i yuvaya döndüren 2. Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor, evinde 16.30'da Bayrampaşa ile kozlarını paylaşacak. Takımı Selahattin Dinçel'e emanet eden 3. Grup'ta şampiyonluğu hedefleyen Fethiyespor ise 16.00'da Kırıkkale Büyük Anadoluspor deplasmanında sezona başlayacak. Ege ekipleri maçlarını kazanarak sezona galibiyetle başlamak istiyor.

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