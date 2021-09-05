  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Üçüncü Lig’de zor maçlar oynanacak

Üçüncü Lig’de zor maçlar oynanacak

Üçüncü Lig’de zor maçlar oynanacak

5.9.2021

TFF Üçüncü Lig'de yer alan Ege temsilcileri, 2021-2022 sezonunun ilk maçlarına bugün çıkıyor. Yeni sezon öncesi teknik direktör Murat Yoldaş ile anlaşıp takımı yenileyen 1. Grup temsilcisi Bergama Belediyespor, deplasmanda saat 15.30'da Elazığspor'la karşı karşıya gelecek. Eski çalıştırıcısı Hasan Şermet'i yuvaya döndüren 2. Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor, evinde 16.30'da Bayrampaşa ile kozlarını paylaşacak. Takımı Selahattin Dinçel'e emanet eden 3. Grup'ta şampiyonluğu hedefleyen Fethiyespor ise 16.00'da Kırıkkale Büyük Anadoluspor deplasmanında sezona başlayacak. Ege ekipleri maçlarını kazanarak sezona galibiyetle başlamak istiyor.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Üçüncü Lig’de zor maçlar oynanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.