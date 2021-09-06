Galatasaray’da Cajuste hamlesi

Galatasaray'da ön libero arayışları sürüyor. Benfica'dan eski göz ağrısı Gedson Fernandes, Arsenal'dan Elneny ve El Ahly'den Dieng'i gündeminde bulunduran yönetim, Danimarka ekibi Midtjylland'da oynayan Jens Cajuste'le de görüşmelere başladı. Transfer dönemi sona ermeden Newcastle, Brentford ve Leeds ile görüşen İsveçli orta saha oyuncusunun hayal kırıklığı yaşadığı, takımdan ayrılamadığı için Midtjylland Teknik Direktörü Bo Henriksen'le tartıştığı iddia edildi. İstanbul ekibinin bu fırsatı değerlendirerek ABD asıllı oyuncuyu transfer etmek istediği belirtildi. Gençleştirme operasyonu yürüten teknik direktör Fatih Terim'in 22 yaşındaki futbolcuyu istediği kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Kariyeri boyunca 101 maça çıkan Jens Cajuste, 5 gol, 5 asist yaptı. Genç yıldızın Midtjylland ile 2023 yılına kadar anlaşması bulunuyor.