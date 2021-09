Hedefini büyüttü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Fatma Kadıköylü'nün başarıları kentte boks branşına ilgiyi gün geçtikçe artırıyor. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda yıldız kadınlarda 80 kiloda Avrupa üçüncüsü olan Fatma Kadıköylü, memleketi Nazilli'de büyük sevinç yaşatmıştı. Fatma Kadıköylü'nün başarıları ilçede genç sporculara örnek olurken, başarı çıtası da gün geçtikçe yükseliyor.



'2024 PARİS'TE OLACAĞIM'

Fatma Kadıköylü, "16 yaşındayım ve 6 yıldır boks sporu ile ilgileniyorum. Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olduktan sonra Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım. Orada da Avrupa üçüncüsü oldum. Bu kupayı ve bu madalyayı Aydın Nazilli'ye boks sporunu getiren boksu sevdiren rahmetli Aziz Hocama verdiğim sözü yerine getirerek ona armağan ediyorum. Arkamdaki dağım Yavuz hocama teşekkür ederim. Hedefim Türkiye Şampiyonu olarak Avrupa'daki şampiyonaya giderek Avrupa şampiyonu olmak. En büyük hedefim ise dünya şampiyonluğu ve 2024 Paris Olimpiyatları. Ben Aydın'ın topuklu Efelerine bu boks sporunu sevdireceğim" diye konuştu.

'EMİN ADIMLARLA İLERLEYECEĞİZ'

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü boks antrenörü Yavuz Kılıç, "Aydın'da boksu sevdiren ve aynı zamanda babam olan uluslararası dünya boks hakemi ve eski boks il temsilcisi Abdül Aziz Kılıç'a bir sözümüz vardı. Babam geçen yıl rahmetli oldu. Biz de bu madalya ve kupayı yanımıza alarak babamın mezarına gittik, ona verdiğimiz sözü yerine getirdik. Daha büyük hedeflere emin adımlarla ilerleyeceğiz" diye konuştu.

'İVMEMİZ YÜKSELİYOR'

Sporcularının başarılarının her geçen gün artmaya devam ettiğini ifade eden antrenör Yavuz Kılıç, "Türkiye şampiyonu, Türkiye ikincisi ve Türkiye üçüncüsü sporcularımız var. Ve her yıl her turnuvaya gittiğimizde elimiz boş dönmüyoruz. O yüzden Aydın boksu her geçen gün büyüyor ve ivmemiz aynı şekilde artıyor" dedi.



■ İHSAN KARATAŞ