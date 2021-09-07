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Kupa heyecanı A Spor’da

Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk tur bugün oynanacak B.Petrol-Hendek maçı ile başlayacak. A Spor’un yayınlayacağı maç 15.00’te başlayacak

Kupa heyecanı A Spor’da

7.9.2021

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonu heyecanı, bugün oynanacak tek maçla başlayacak. Birinci eleme turunun ilk müsabakasında Batman Petrolspor, Hendekspor'u konuk edecek. Batman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak. Mücadele her zaman olduğu gibi A Spor'dan ekranlara gelecek. TFF 3. Lig'den 10 takımın mücadele edeceği ilk turda diğer 4 karşılaşma ise yarın yapılacak. Bu sezon yarı finaller hariç tek maç eleme usulüne göre oynanacak kupada yarınki müsabakaların programı şöyle: 15.00 76 Iğdır Belediyespor- Orduspor 1967 (Van Atatürk), 15.00 Siirt İl Özel İdaresi-Çankaya (Siirt Atatürk), 15.30 Karaman Belediyespor- Kahta 02 (Kemal Kaynaş), 16.00 Kuşadasıspor- Modafen (Stat henüz açıklanmadı).
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