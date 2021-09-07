Kuşadasıspor’a kupa öncesi puan morali

Profesyonel lige 21 sezon sonra dönen Kuşadasıspor, 3. Lig 2. Grup'ta sezona puanla başlamanın moralini yaşadı. Sezonun ilk maçına lig maratonu öncesi tadilattan geçirilen evi Özer Türk Stadı'nda çıkan siyah-beyazlı ekip, 52 Orduspor önünde 85. dakikada yediği golle mağlup duruma düşmesine rağmen pes etmeyip 90+3. dakikada Galip'in golüyle puanı kurtardı. Futbolcularını kutlayan teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu, yeni bir takım olduklarını, haftalar geçtikte daha iyi olacaklarını söyledi. Ferhatoğlu, "Bu ligde kalıcı olacağız. Zamanla çok daha iyi bir Kuşadasıspor izleteceğiz" dedi. Kuşadasıspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda yarın konuk edeceği Modafen karşılaşması öncesi moral buldu.

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