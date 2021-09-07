“Yenilmememiz bir mucizeydi”

Ligin ilk maçında evinde Isparta 32 ile berabere kalan Buca’da teknik direktör Uğur Balcıoğlu ilginç açıklamalarda bulundu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk maçında evinde Isparta 32 Spor'la 1-1 berabere kalan Bucaspor 1928'de oynanan kötü futbol teknik direktör Uğur Balcıoğlu'nu kızdırdı. Henüz 1. dakikada Mehmet Fuat'ın golüyle öne geçen sarılacivertliler avantajını koruyamadı ve 1 puana razı oldu. Uğur Balcıoğlu, takımın ilk 20 dakikadan sonra oyundan düştüğünü söyledi. Uğur Balcıoğlu, "Çok erken golü bulduk. İlk 20 dakikada farkı artırabilirdik. Ancak o dakikadan sonra koşmayı bıraktık. İyi oynamayabiliriz ama koşmayı bırakamayız. Tüm insiyatifi rakibe verdik. Bu maç yenilmememiz adeta mucize oldu. Bu nedenle 1 puana sevindik. Bundan sonra koşarsak ve mücadele edersek maç kazanabiliriz" diye konuştu.



KENDİMİZE GELECEĞİZ

Pazartesi günü Akhisarspor'a konuk olacaklarını ifade eden teknik direktör Uğur Balcıoğlu şöyle konuştu: "Herkes sahada koşan, mücadele eden bir Bucaspor görecek. Gerçek kimliğimizi ortaya koyacağız"