Ahmet Bayram yine zirvede

MANİSA Büyükşehir Belediyespor'un şampiyon atleti Ahmet Bayram, Balıkesir'de 13.'sü düzenlenen Uluslararası İsmail Akçay Yol Koşusu'nda başarılarına bir yenisini daha ekledi. 12 bin 500 metre olan parkuru 45 dakikada tamamlayan Bayram, 250 atletin katıldığı koşuyu genel klasmanda 8. yaş grubunda ise şampiyon olarak tamamladı. Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ve 1968 Olimpiyatları'nın maraton dördüncüsü İsmail Akçay adına düzenlenen yol koşusundan başarıyla dönen Ahmet Bayram, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğini belirtti.

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