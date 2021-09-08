DENİZLİ Büyükşehir Belediyespor'un başarılı maratoncusu Ersin Kurşunoğlu, İzmir'de de kürsünün ilk sırasında yer aldı. 'İzmir 9 Eylül Yarı Maratonu' na katılan Denizli BŞB'li sporcu Ersin Kurşuoğlu, 2 bin kişinin yarıştığı 35-39 yaş erkekler kategorisinde şampiyon olmayı başardı.
Denizli BSB’li Ersin Kurşunoğlu İzmir'de kürsüde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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