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Haberler Spor Denizli BSB’li Ersin Kurşunoğlu İzmir'de kürsüde

Denizli BSB’li Ersin Kurşunoğlu İzmir'de kürsüde

Denizli BSB’li Ersin Kurşunoğlu İzmir’de kürsüde

8.9.2021

DENİZLİ Büyükşehir Belediyespor'un başarılı maratoncusu Ersin Kurşunoğlu, İzmir'de de kürsünün ilk sırasında yer aldı. 'İzmir 9 Eylül Yarı Maratonu' na katılan Denizli BŞB'li sporcu Ersin Kurşuoğlu, 2 bin kişinin yarıştığı 35-39 yaş erkekler kategorisinde şampiyon olmayı başardı.
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