Sarayköyspor golcü Ferdi Kösem’i kaptı

BAL'DA Denizli'yi temsil edecek Sarayköyspor transferde yıldız golcü Ferdi Kösem'le anlaştı. Yeni sezon için transfer çalışmalarına start veren kırmızı-siyahlı kulüp, 36 yaşındaki forvet oyuncusuna 1 yıllık imza attırdı. Futbola Afyonkarahisar'da başlayan Ferdi, sırasıyla Göztepe, Foça Belediye, Birecik Belediyespor, Denizli Tekstil, Kemalpaşaspor, Dersimspor, Acıpayam, Oğuzhanspor, Afyonspor, Kırıkkalespor, Sökespor, Akşehirspor, Edirnespor, Tavşanlı Linyit, Düzkaya KOSK, Dumlupınar TSK ve Aydın BŞB'de forma giydi. ■ SEBAHATTİN ALP

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