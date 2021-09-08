Şeyda Nur Kaplan’a coşkulu karşılama

Denizli'nin gururu Şeyda Nur Kaplan, memleketine dönüşte büyük coşkuyla karşılandı. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı'nın oyuncularından 21 yaşındaki Şeyda Nur, memleketi Denizli'ye gelişinde coşkulu kalabalık tarafından çiçeklerle karşılandı.

Ankara'dan otobüsle Denizli'ye gelen olimpiyat şampiyonu Şeyda Nur Kaplan, otogarda annesi Zübeyde ve babası Murat Kaplan, ağabeyi Osman Kaplan, yakınları, arkadaşları ve bir grup Denizlispor taraftarı tarafından karşılandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Tayfun Güven, Kaplan'a çiçek verdi. Coşkulu kalabalığın sevgi gösterisinde bulunduğu milli sporcu Kaplan, karşılamaya gelen ailesine sarılarak sevinç gözyaşı döktü.

'ÇOK ÇALIŞTIK VE BAŞARDIK'

Karşılamaya gelenlere teşekkür eden Şeyda Nur, hayallerini gerçekleştirdiğini belirterek, "Çok zor süreçlerden geçtik. Ama başarıyı elde ettik. En başından beri şampiyonluk hep aklımızdaydı, dilimizdeydi. Mükemmel bir ekip olduk. Bizi destekleyen bütün Türkiye'ye, özellikle beni destekleyen Denizli halkına, aileme, arkadaşlarıma, antrenörüme teşekkür ediyorum. Federasyonumuza, bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Destekleri olmasaydı biz yapamazdık. Çok çalıştık, desteklendik ve kazandık. Şampiyon olduk. Daha üstü yok. İkinci kez olduk, inşallah devam ettiririz" şeklinde konuştu.

■ SEBAHATTİN ALP