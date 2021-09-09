Kızılcabölükspor’da Amaç Ulas döndü

3. Lig 2. Grup ekibi Kızılcabölükspor, transferin son günü kadrosuna kaleci takviyesi yaptı. Mekik, 3. Lig takımlarından Arnavutköy'den eski kalecisi 26 yaşındaki Amaç Ulaş Bayram ile sözleşme imzaladı. 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında Mekik'te forma giyen başarılı eldiven 24 maçta katkı sağlamıştı. Daha önce Denizlispor, Denizli Büyükşehir Belediyespor, Kızılcabölükspor ve Arnavutköy formalarını terleten Amaç, kariyerinde 76 maçta görev yaptı. İskenderun'dan 22 yaşındaki Enes Akgün'ü, 1877 Alemdağ'dan 34 yaşındaki Muzaffer Sarıibrahim'i, F.Bahçe altyapısından 18 yaşındaki Canberk Aydemir'i alan Mekik, Amaç Ulaş ile 4. kaleci transferini yaptı.



■ SEBAHATTİN ALP

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