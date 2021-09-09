Nazilli kadrosunu tamamladı

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, transfer dönemini oldukça hareketli geçirdi. Geçen sezonki kadrosundan 12 oyuncuyu kadroda tutan Naz Naz, 12 futbolcu transfer ederken altyapıdan 3 oyuncu A takıma çıkarıldı. 27 kişilik ideal kadrosunu oluşturan siyah-beyazlılar, son olarak Sakaryaspor'dan kadroya dahil edilen orta saha oyuncusu Mehmet Özdıraz ile transfere son noktayı koydu. Ligin ilk haftasında Kırklarelispor'u 3-1 yenerek 3 puanla lige başlayan Siyah İnciler, transferde nokta atışı yaptı. Teknik direktör Kadir Kar, ligde en iyi kadroya sahip ekiplerden biri olduklarını belirterek, "Transfer döneminde yönetimimiz iyi bir çalışma yaptı. İstediğimiz oyuncular kadroya katıldı. Lige başlarken bir talihsizlik yaşadık. İlyas Çakmak, fıtık ameliyatı oldu. Sefa ile Aytaç da sakatlandı. Hücum gücümüzü korumak için kadroya Mehmet Özdıraz'ı takviye ettik. Geniş bir kadromuz oldu" diye konuştu.



■ İHSAN KARATAŞ

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