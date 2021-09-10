Aydın’ın gururları madalyaya abone

AYDINLI özel sporcular katıldıkları turnuvalarda elde ettikleri başarılarla göğsümüzü kabarttı. Polonya'nın Lublin kentinde düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Atletizm Şampiyonası'na ve İstanbul'da düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası'na, Aydınlı özel sporcular başarıları ile damga vurdu. Aysun Akay, Polonya'da büyük başarı elde etti, 100 metrede 12.21'lik derecesiyle Dünya ikincisi ve 200 metrede 25.52'lik derecesiyle Dünya üçüncüsü oldu. İstanbul'daki yüzme şampiyonasında Ceren Yergezen 4 altın, 2 gümüş, Yaşar Yergezen 1 altın, 3 gümüş, 2 bronz ve Elfin Pehlivan da 3 altın, 1 gümüş madalya kazandı. Sporcuları ödüllendiren Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "Başarılar asla tesadüf değildir. Özellikle kalıcı başarılar. Özel sporcularımız kazandıkları madalyalar ile bizlere ve Aydın'ımıza unutulmaz bir gurur yaşattılar" dedi. ■ İHSAN KARATAŞ

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