Fener’e önerildiler

Transferin son gününde Milan’ın beki Conti ile Tottenham’dan Sessegnon Kanarya’ya teklif edildi.

Süper Lig'de yaz transfer döneminin son gününü sessiz geçiren Fenerbahçe'ye, iki yıldızın daha önerildiği ortaya çıktı. İtalyan basını, sağ bek arayışında olan Kanarya'ya Milan'da forma giyen Andrea Conti'nin teklif edildiğini yazdı. Ancak hem oyuncunun yıllık 2 milyon Euro'luk ücreti hem de Türkiye'ye gitmeye sıcak bakmaması nedeni ile transferin gerçekleşmediği duyuruldu. Tottenham'da beklentilerin altında kalan Ryan Sessegnon'un da F.Bahçe'ye teklif edildiği iddia edildi. Ancak orta sahanın solunda ve bekte oynayan futbolcu ile ilgili bir gelişme yaşanmadı. Bu arada Fenerbahçe, pazar günü evinde Sivas'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



ALTAY DÖNDÜ

A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda ile oynadığı maçların aday kadrosunda bulunan kaleci Altay, dünkü antrenmanda yer aldı. Novak ilk bölümde takımla birlikte çalışırken; Ferdi ve Jose Sosa ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.