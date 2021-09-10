Gençlik operasyonu

G.Saray transferde gençlere yönelirken gelen 11 ismin yaş ortalamasının 23.7 olması dikkat çekti

G.SARAY, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan birinci transfer ve tescil döneminde gençleştirme operasyonu gerçekleştirdi. 17 oyuncuyla yollarını ayıran Galatasaray, 11 ismi kadrosuna kattı. Aslan'ın kadrosuna kattığı 11 futbolcunun yaş ortalaması 23,7 oldu. 35 yaşındaki Radamel Falcao ve Ryan Donk, 32 yaşındaki Jimmy Durmaz, 31 yaşındaki Şener Özbayraklı gibi isimlerle yola devam etmeyen Cim-Bom'un yollarını ayırdığı futbolcuların yaş ortalaması ise 26 olarak gerçekleşti. Takımın yenilerinden en genç isimler Rennes'den alınan 20 yaşındaki Sacha Boey, Brentford'tan alınan 21 yaşındaki Halil ve Famalicao'dan gelen yine 21 yaşındaki Assunçao oldu. Bu süreçte G.Saray'ın kasasından ciddi bir bonservis bedeli çıktı. Kulüp, Nelsson için 7 milyon, Cicaldau için 6,5 milyon, Morutan için ise 3,5 milyon Euro ödediğini duyurdu.