Kuşadası kupasına kavuştu

Ada, kupada 1. turda Modafen’i 3-0 yenip tur atladığı maçın öncesinde şampiyonluk kupası coşkusu yaşadı. Belediye Başkanı Ömer Günel, emeği geçenlere teşekkür etti

BAL'DA Play-Off finalinde Aliağa'yı yenip şampiyon olan ve 21 yıl sonra profesyonel lige yükselen Kuşadasıpor, Özer Türk Stadı'nda düzenlenen törenle kupasını aldı. Ada, Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda Modafen'i 3-0 mağlup ederek tur atladı. Karşılaşmadan önce Kuşadasıspor'a şampiyonluk kupası coşkusu yaşandı. Siyah-beyazlı ekibe kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez verdi. Daha sonra takım kaptanı Emre Akbulut, Başkan Ömer Günel ve kulüp yöneticileri ile birlikte kupayı havaya kaldırdı.



'MUTLUYUZ VE GURURLUYUZ'

Töreninin ardından oyuncular, kupayla hatıra fotoğrafı çektirdi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Göreve gelmeden önce Kuşadasıpor'un 3. Lig'e çıkması için yetki ve imkanlarımız dahilinde elimizden geleni yapacağımızı söylemiştim. Bunu başardığımız için çok mutluyum. Bugün Kuşadasıspor'u 3. Lig'de görmenin onuruyla bu kupayı kucakladık. Ada'nın 3. Lig'e yükselmesinde emeği geçen Yaser Doğan, Alim Emiroğlu, yöneticiler ve futbolculara çok teşekkür ederim. Bizim için bu kupanın anlamı çok büyük" diye konuştu.



■ İBRAHİM UZUN