Süper Lig yenilendi

Süper Lig'de pandemi koşulları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulüplerin talepleri doğrultusunda 1 hafta uzattığı yaz transfer dönemi önceki gece sona erdi. Kulüpler bu sezonda transferde yoğun saatler yaşarken ülkemize birbirinden değerli futbolcular katıldı. Süper Lig'e 18 yıl aradan sonra geri dönen Altay, 11 yeni oyuncuyla anlaşırken, 17 ismi takımdan gönderirken diğer İzmir ekibi Göztepe ise 11 aldı 1 yolladı. İstanbul'un dev ekiplerinden Beşiktaş, 12 oyuncu alıp 8'ini gönderirken Fenerbahçe, 9 alıp 16 gönderdi, Galatasaray ise son takviyelerle birlikte yenilerin sayısı 11 olurken 14 isim takımdan gönderildi. Ligin transferde zirveye çıkan ekibi ise 20 yeni oyuncuyla Karagümrük oldu. Kayseri, 26 futbolcuyla yollarını ayırarak bu alanda zirveye kuruldu.

EN DEĞERLİSİPJANİC

Transfer penceresinin tamamlanmasının ardından Süper Lig'de bu sezonun en değerli oyuncuları da belli oldu. Transfermarkt'ın verileri göre, Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Bosna Hersekli futbolcu Miralem Pjanic 20 milyon Euro ile listenin zirvesinde yer alıyor. Onu 19 milyon Euro ile Uğurcan Çakır ve 18 milyon Euro ile Diego Rossi takip ediyor.

ADANA DEMİRSPOR

GELENLER: Akintola (Midtjylland), Metehan Mimaroğlu (Altınordu), Svensson (Alkmaar), Stambouli (Schalke), Assombalonga (Middlesbrough), Bjarnason (Brescia), Balotelli (Monza), Tayfun Aydoğan (Menemen), Ferhat Kaplan (Antalya), Bünyamin Balat (Bayrampaşa), Castro (Karagümrük), Deli (Brügge), Vargas (Espanyol), Muric (Man. City), Yunus Akgün (Galatasaray), Barwuah, Belhanda.

ALANYASPOR

GELENLER: Novais (Braga), Oğuz Aydın (Buca), Mevlja (Sochi), Candeias (G.Birliği), Famara (Bristol), Milunovic (Kızılyıldız), Deniz Kök (Bolu), İsmail Zehir (G.Saray), Leroy Fer (Feyenoord), Ahmed İldiz (Malatya), Eduardo (Al-Ain), Çağrı Güney (Bursa), Awaziem (Porto), Emre Akbaba (Galatasaray), Borja (Braga).

ALTAY

GELENLER: Pinares (Gremio), Lis (Krakow), Rayan (El Ahly), Rodriguez (Colo Colo), Naderi (Esteghlal), Serge (El Gouna), Bamba (Brann), Ceyhun Gülselam (Alanya), Björkander (Mjallby), Salih Sarıkaya (Kahta), Thaciano (Greimo).



ANTALYASPOR

GELENLER: Milosevic (Konya), Sousa (Sporting B), Doğukan Nelik (Akhisar), Ersin Zehir (St.Pauli), Güray Vural (G.Antep), Curacao (Heerenveen), Ghacha (Setif), Poli (Bologna), Melih Uygun (Bodrum), Erkan Eyibil (Mainz), Wright (SönderjyskE), Crivelli (Başakşehir).



BAŞAKŞEHİR

GELENLER: Amhed Kutucu (Schalke), Lima (Ahli), Şener Özbayraklı (G.Saray), Deniz Türüç (F.Bahçe), Okaka (Udinese), Zulj (Anderlecht)



BEŞİKTAŞ

GELENLER: Ghezzal (Leicester), Umut Meraş (Havre), Mert Günok (Başakşehir), Montero (A.Madrid), Can Bozdoğan (Schalke), Batshuayi (Chelsea), Mehmet (Başakşehir), Kenan, Salih (Alanya), Pjanic (Barcelona), Rosier (Sporting), Teixeira



ÇAYKUR RİZESPOR

GELENLER: Holmen (Willem), Bolasie (Everton), Dabo (Benevento), Gökhan (F.Bahçe), Phiri (Guingamp), Alper (Ankaragücü), Mendes (Al-Wasl), Cemali (Başakşehir), Deniz Hürmet (Elfsborg), Anıl Yaşar (Afyon), Aziz Aksoy (Erok), Uğur Can (Eskişehir), Boyd (Beşiktaş), Pohanpalo (Leverkusen), Monzango (Amiens)



FENERBAHÇE

GELENLER: Samatta (A.Villa), Berisha (Salzburg), Kim (Guoan), Burak Kapacak (Bursa), Crespo (Estoril), Çağtay Kurukalıp (Kasımpaşa), Serdar Dursun (Darmstadt), Caulker (Alanya), Meyer (Köln), Rossi (Los Angeles)



GALATASARAY

GELENLER: Nelsson (Kopenhag), Cicaldau (Craiova), Berkan Kutlu (Alanya), Morutan (FCSB), Barış Yılmaz (Keçiörengücü), Boey (Rennes), Assunçao (Famalicao), Aanholt (C.Palace), Alpaslan Öztürk (Göztepe), Aytaç Kara (Kasımpaşa), Halil Dervişoğlu (Brentford)



GAZİANTEP FK

GELENLER: Ahmed El Messaoudi (Groningen), Torgeir Börven (Ankaragücü), Steven Caulker (F.Bahçe), Alexander Merkel (Faisaly), İbrahim Pehlivan (G.Birliği), Angelo Sagal (Denizli), Recep Niyaz (Denizli), Muhammet Demir (Başakşehir), Ekrem Kılıçarslan (Hatay), Stelios Kitsiou (Ankaragücü), Berke Gürbüz (Ankaragücü), Hamza Mendyl Schalke), Joao Figueriedo (Al-Wasl), Vladyslav Kobylyanskyi (Kulüpsüz), Doğan Erdoğan (Kulüpsüz)

GİRESUNSPOR

GELENLER: Perez (Lanus), Aziz Eraltay (Medipol Başakşehir), Çekdar Orhan (Akhisarspor), Bacelar (Dnipro), Emre Taşdemir (Galatasaray), Flavio (Trabzonspor), Diabate (Trabzonspor), Traore (Adana Demirspor), Pelupessy (Sheffield Wednesday), Champness (Newcastle Unidet Jets), Suleymanov (Krasnodar), Umut Nayir (Beşiktaş), Okan Kocuk (Galatasaray), Doukara (El-İttifak), Sankhare (Panathinaikos), Zeki Yavru (Yeni Malatyaspor)



GÖZTEPE

GELENLER: Ndiaye (Gorica), Baku (Kiel), Atakan Çankaya (Ankaragücü), Lourency (Gil Vicente), Angel (Grozny), Kahraman (Altınordu), Batuhan (Menemen), Tjanic (Rakow), Şefik (Wacker), Dino (Gent), Seydine (Lyon B)



HATAYSPOR

GELENLER: Adekugbe (Valerenga), Abdullah Yiğitler (Amed), Sadık Baş (Eyüp), Bülent Cevahir (Malatya), Lobjanidze (Ankaragücü), Burak Öksüz (Sakarya), Falette (Hannover), Kaabi (Wydad), Kamil Çörekçi (Trabzon), Fatih Kuruçuk (Karagümrük), Onur Ergün (İstanbul), Taylan Özgün (Adıyaman), Bertuğ Yıldırım (Sarıyer), Osman Şahin (Of), Mehdi (Guingamp), Louis (Troyes), Emre Çolak



KARAGÜMRÜK

GELENLER: Erhun Öztümer (Charlton), Samed Onur (Leverkusen), Jimmy Durmaz (G.Saray), Caner Erkin (F.Bahçe), Benatia (El-Duhail), Pesic (Tel Aviv), Kerim Frei (Emmen), Tunay Torun (Rize), Baniya (Verona), Musa (Pillars), Utku (Beşiktaş), Emre Mor (C.Vigo), Adnan Uğur (Fortuna), Luckassen (PSV), Yann (Parma), Levent Mercan (Schalke 04), Burak Bekaroğlu (Bolu), Salih



KASIMPAŞA

GELENLER: Sakıb (Denizli), Ouanes (ES Sahel), Harun, Dirar (F.Bahçe), Bruma (Wolfsburg), Eysseric (Fiorentina), Ahmet (Duisburg), Donk (G.Saray), Nicolai (Feyenoord), Umut (Lorient), Travnik (S.Prag)



KAYSERİSPOR

GELENLER: Gavranovic (Zagreb), Thiam (F.Bahçe), Mane (Ave), Carole (Strasbourg), Emrah Başsan (Erzurum), Onur Bulut (Alanya), Mustafa (Alanya), İbrahim Akdağ (Ankaragücü), Hosseini (Trabzon), Karimi (Qatar), Cenk Gönen (Denizli), Cardoso (D.Moskova), Bilal Beyazıt (Vitesse), Kemen (Niort), Gökhan Sazdağı (Kulüpsüz)



KONYASPOR

GELENLER: Hassan (Olimpiakos), Serdar (Antalya), Oğulcan (Altınordu), Endri Çekiçi (Ankaragücü), Soner Dikmen (G.Birliği), Paul-Jose Mpoku (El-Wahda), Kondrad Michalak (Grozny), Ekrem (1922 Konya) SİVASSPOR

GELENLER: Henrique (Kayseri), Ulvestad (Qingdao), Goustas (Atromitos), Sefa (G.Birliği), Koray (Karagümrük), James (El-Qadisiyah), Azubuike (Başakşehir)



YENİ MALATYASPOR

GELENLER: Cengizhan (Elazığ), Aabid (Hatay), Haddadi (El-İttifak), Taha (Pazar), Tetteh (S.Prag), Mert (Balıkesir), Mallan (Hibernian), Ahmet (Ümraniye), Muhammed (B.Şehir), Mert (Hekimoğlu), Hasan (Balıkesir), Ogün (Yomra), Sadık (F.Bahçe), Ndong (Dijon), Arda (Bolu), Chouiar (Dijon), Bwalya (El Ahly)



TRABZONSPOR

GELENLER: Denswill (Bologna), Siopis (Alanya), Cornelius (Parma), Dorukhan (Beşiktaş), İsmail (Rize), Koita (Kasımpaşa), Hamsik (Göteborg), Gervinho (Parma), Bruno Peres (Roma)



Ogün ÖZDEMİR