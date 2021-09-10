Vah Balıkesir vah!

Yönetim yasağı kaldıramadı. Bir milyon 200 bin nüfuslu kent 55 yıllık kulübe sırtını dönüp sahip çıkmadı, 3 puan silme cezası son anda önlendi

TFF 1. Lig'de sezona geçen yıldan kalan kadrosuyla başlayan, ilk hafta Boluspor'u 1-0 yenen, ikinci maçında Samsunspor'a 3-1 kaybeden Balıkesirspor, büyük uğraşlara rağmen transfer yasağını kaldıramadı. Başkan Özgür Yılmaz ve kurmaylarının şehirdeki destek turları sonuçsuz kaldı.



SAHİP ÇIKILMADI

Bir milyon 200 bin nüfuslu kent 55 yıllık kulübe sırtını dönüp sahip çıkmadı, 3 puan silme cezası da son anda önlendi, kulüp zar zor lisans alabildi. Başkan Yılmaz sosyal medya hesabından açıklama yaptı, Balıkesirspor'un hakkını ve hukukunu korumak için mücadele ettiklerini söyledi. Transfer yasağı kalkmadığı için henüz 2. haftada teknik direktör Yusuf Şimşek ayrıldı. Başkan Yılmaz, şöyle konuştu: "Bu süreçte önceki yönetimlerin alacaklı oyunculara verdikleri sözleri tutmadıklarına şahit olduk. Takımın borç yükü ortada, UÇK'yı açsak bile takımı yeniden borçlandırmak istemedik, risk aldık. Eski yönetimler bazı oyuncuların sözleşmelerini Euro üzerinden yapmış. Mahatma Otoo'nun geçen sezonki anlaşması 170 bin Euro iken, biz bu sezon kendisiyle 700 bin liraya anlaştık. Kulübü 88 milyon 230 bin lira bir borçla aldık. 45 günde 19 milyon 762 bin liralık bir ödeme yaptık. Eski başkan, yönetici arkadaşlarımızın 10 milyon liralık alacaklarında fedakarlık istedik. Valilik izni ile kampanya başlattık, koskoca kentten 15 bin TL toplandı. 3 yıldır burdayız, buraya canımızı ciğerimizi koyduk, gecemizi gündüzümüze kattık. Ama tek başına yönetim bu maddi krizi çözmeye yetmez."



■ SERVET SARUN