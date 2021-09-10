Yıldızlar boşta

Yaz transfer sezonunun bitmesiyle birlikte bir çok yıldız isim boşta kaldı. İsmi bir çok kez takımlarımızla da anılan isimler şaşkınlık yarattı

Türkiye'de 2021-2022 sezonu transfer ve tescil dönemi oldukça hareketli geçerken ligimize bir çok yıldız isim geldi. Takımlarda takviyelerle birlikte ayrılıklar da yaşandı. Bazı futbolcular da kendisine takım bulamadı. Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Diego Perotti de boşta kalan futbolcular arasında yer aldı.



HEPSİ SERBEST STATÜDE

Perotti'nin dışında ise Türkiye ve Avrupa'da bir çok yıldız isim kendine takım bulamadı. Bu isimlerden bazılarının ismi zaman zaman takımlarımızla anılsa da şu an serbest oyuncu statüsünde yer alıyorlar. İşte o isimler; Serge Aurier (Tottenham), Nicolas N'Koulou (Torino), Garry Rodrigues (Al Ittihad), David Luiz (Arsenal), Clement Grenier (Rennes), Fernando Lucas Martin (Beijin Guoan), Hatem Ben Arfa (Bordeaux), Marko Marin (Al Ahli), Jack Wilshere (Bournemouth), Eliaquim Mangala (Manchester City), Maicon (Al-Nassr), Daniel Sturridge, Nabil Bentaleb (Schalke), Zanka (F.Bahçe), Ramires (Palmeiras). Özellikle David Luiz ve Hatem ben Arfa her transfer döneminde takımlarımızla anılıyordu.