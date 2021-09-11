Cumartesi ateşi

TFF 1. Lig'de bugün Ege ekipleri çok zorlu maçlara çıkacak. Lige üst üste 3 galibiyetle zirve ortağı olarak başlayan Manisa Futbol Kulübü, milli ara sonrası bugün Erzurumspor'u konuk edecek. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Onur Özütoprak yönetecek. Maç beIN Sports Max HD 1 ile TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Manisa FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, ligdeki çıkışlarını sürdürüp üst sıralarda yer almak istediklerini söyledi. Sezonun ilk 3 maçını kaybederek dibe demir atan Denizlispor, transfer yasağını kaldırıp kadrosuna kattığı 19 futbolcuyla milli ara sonrası ilk sınavda Eyüpspor'a konuk olacak. Eyüp Stadı'nda saat 17.00'de oynanacak mücadelede Kadir Sağlam düdük çalacak. Maç beIN Sports Max HD ile TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Sezona milli maçlar için verilen arada Afyon'da kamp yaparak yenilerin antrenman eksiklerini tamamlamaya çalışan Denizlispor'da kadroya katılan isimlerden Ömer Şişmanoğlu, Hakan Çinemre, Muğdat Çelik, Aissati ile İlhan Depe gibi isimler şans bulmaları halinde ilk kez forma giyecek.

MENEMEN GALİBİYET ARAYACAK

Sezona galibiyetle başlayan ancak ardından oynadığı 2 maçta da yenilgi yüzü gören Menemenspor, deplasmanda Adanaspor'la kapışacak. Yeni Adana Stadı'ndaki mücadele 20.00'de başlayacak. Maçı hakem Alper Akarsu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports Max HD'den yayınlanacak. Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Adanaspor'u yeneceklerini söyledi