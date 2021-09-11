Milli Takımda Güneş gitti

A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Şenol Güneş dönemi dün resmen sona erdi. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda hüsrana uğradıktan sonra 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde de üst üste alınan başarısız sonuçların ardından dün Güneş ile son kez bir araya gelen TFF başkanı Nihat Özdemir, ayrılığı resmen ilan etti.

Bu ayrılığın ardından elini çabuk tutan federasyon teknik direktör Okan Buruk ile prensip anlaşmasına vardı. Son olarak Başakşehir'de görev yapan 47 yaşındaki Buruk'a dün teklifini ileten TFF Başkanı Nihat Özdemir, takım çalıştırmayı düşünmeyen Buruk'u büyük oranda ikna etmeyi başardı.

GENÇ HOCA İKİ KUPA KAZANDI

Futbolculuk kariyerinde birçok kez milli formayı giyen Okan Buruk, bir aksilik olmazsa ilk kez ay-yıldızlı ekibin başına geçecek. Buruk, teknik adam olarak Akhisar ile Türkiye Kupası'nı kazanırken Başakşehir'i de tarihinde ilk kez lig şampiyonluğuna taşımıştı.