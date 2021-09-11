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Haberler Spor Pınar KSK fırtına gibi

Pınar KSK fırtına gibi

İlk periyodu 24-22 kazanan Karşıyaka, devre arasına 44-42 yenik durumda girdi. Üçüncü periyotu da 63-62 kaybeden Kaf-Kaf, son periyotta maçı kazanmasını bildi

Pınar KSK fırtına gibi

11.9.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek 3 Ege temsilcisinin özel maçlarda karşı karşıya geldiği Ege Cup 2021'de ilk maçına çıkan Pınar Karşıyaka, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'i 92-78 yendi. İlk maçında ev sahibi Aliağa Petkimspor'u 91-77 yenen Denizli temsilcisi ise bu kez istediğini elde edemedi. Pınar Karşıyaka, Denizli Basket karşısında ilk periyodu 24-22 kazandı. Ancak Denizli ekibi devre arasına 44-42 önde girdi. Üçüncü periyod çok çekişlemeli ve karşılıklı basketlerle geçerken, Pınar KSK, Denizli Basket karşısında bu periyotu bir sayı farkla 63-62 kaybetti. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket karşısında son periyotta hücumda etkili olan İzmir ekibi, karşılaşmayı 92-78 kazandı.

AMATH MBAYE 20 SAYI ÜRETTİ
Pınar Karşıyaka'da Amath Mbaye 20 sayı, Bonzie Colson 15 sayı, 6 ribaund, Yunus Emre Sonsırma 13 sayı ile oynadı. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te ise Richard Lomazs 22 sayı, Adam Smith 21 sayı, Jeremy Hollowel 11 sayı üretti. Organizasyonun son gününde bugün saat 15.00'te Petkimspor-Pınar Karşıyaka maçı oynanacak. Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi. Sarıca, "Gücümüzü yavaş yavaş ortaya koyuyoruz. Süper Lig'de takımımız yine ses getirecektir" dedi. Bu arada Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te başantrenör Zafer Aktaş, korona virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

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