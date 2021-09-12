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Haberler Spor 40 yıl sonra 1. Lig’de karşılaşacaklar

40 yıl sonra 1. Lig’de karşılaşacaklar

40 yıl sonra 1. Lig’de karşılaşacaklar

12.9.2021

TFF 1. Lig'de iki Ankara ekibi Ankaragücü ile Gençlerbirliği, bugün başkent derbisinde karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçı hakem Burak Pakkan yönetecek. Süper Lig'den geçen sezonun sonunda küme düşen iki başkent ekibi TFF 1. Lig'de 40 yıl sonra karşılaşarak puan mücadelesi verecek. Ankaragücü- Gençlerbirliği derbisini Ankaralı evli çift yönetecek. Türk futbol tarihinde ilk kez evli çift birlikte maç yönetmiş olacak. Maçın hakemi Burak Pakkan ile 4. hakemi Gamze Durmuş, 3 ay önce hayatlarını birleştirmişti. Gamze Durmuş Pakkan, iki takımın sezon öncesi oynanan TSYD Kupası maçını da yönetmişti.
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