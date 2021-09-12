Karşıyaka pes etmedi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta sezona Esenler Erokspor yenilgisiyle başlayan Karşıyaka, ikinci maçında evinde İçel İY ile berabere kaldı: 1-1. Maça Karşıyaka oldukça baskılı başladı. Karşılaşmanın 9. dakikasında Doğukan soldan ortaladı. Harun kale önünde topa dokunamadı. 11'de İlyas'ın pasında Doğukan vurdu, kaleci Sertaç topa sahip oldu. 12'de İçel İY atağında Furkan'ın şutunda top az farkla auta çıktı. 19'da İhsan Furkan'ın ara pasında Doğukan'ın şutunda top yan ağlarda kaldı. 28'de Hakan karşı karşıya pozisyonda mutlak golü kaçırdı. Maçın ikinci yarısında Karşıyaka, mağlup duruma düştü. 50'de Harun'un sağdan ortasında Mustafa Aşan topa kafayı vurdu. Ama müsait pozisyonda top auta çıktı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA

52'de Furkan sağ çaprazdan sert bir vuruşla fileleri sarstı ve İçel'i öne geçiren golü kaydetti: 0-1. 77'de Ertuğrul sağ kanattan ortaladı. Ceza alanında Caner göğsüyle indirdi. Samican'ın volesi az farkla üstten auta çıktı. 80'de Samican'ın sağdan kullandığı kornerde arka direkte Burak kafayla skora dengeyi getirdi: 1-1. Karşılaşma bu skorla sona erdi

BİÇER'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

Karşıyaka'da teknik direktör Cüneyt Biçer, geçen hafta oynanan Esenler Erokspor maçından farklı olarak dün İçel İY karşısına 2 farklı değişiklikle çıktı. Erokspor maçında kırmızı kart gören Abdülkadir'in yerine Ertuğrul forma giyerken Namık'ın yerinde de Furkan Deniz oynadı. Yeni transfer edilen Ertuğrul ve Furkan ilk kez yeşil-kırmızılı formayı terletti. Yeni transferlerden kaleci Yusuf ve Samican da ilk on birde görev alırken, takıma yeni katılan Yunus Yağız, Okan Yılmaz, Barış Sungur ve Sefer ise yedek kulübesinde görev bekledi

HASRET SONA ERDİ

Üçüncü Lig'de sezona deplasmanda İstanbul ekibi Esenler Erokspor yenilgisiyle başlayan Karşıyaka, 1.5 yıllık bir ayrılığın ardından dün Atatürk Stadı'nda taraftarıyla buluştu. 1008 TARAFTAR YERİNİ ALDI

Pandemi sonrası tribünler yeniden yüzde 50 kapasiteyle taraftarlara açılırken, Karşıyaka yeşil-kırmızılılarla 553 gün aradan sonra bir araya geldi. Ligde en son pandemiden önce İzmir'de Ağrı 1922 ile 8 Mart 2020'de karşı karşıya gelen ve bu tarihten sonra boş tribünlere oynayan Kaf-Kaf, dün taraftarıyla bütünleşti. Atatürk Stadı'na giden 1008 taraftar, maç öncesi tek tek futbolcuları tribünlere çağırıp moral verdi. Taraftarlar 90 dakika boyunca takımı tezahüratlarıyla ateşledi

BURAK HAKERLER YORUMLADI

KAF-KAF'TA GÜZEL GÜNLER YAKINDA

İzmir'in köklü takımı Karşıyaka'nın yeri Üçüncü Lig kesinlikle değil. Yıllardır küllerinden doğmaya çalışan büyük Karşıyaka camiasının yeri şüphesiz Süper Lig, hatta Avrupa arenası. Ancak bu hedefe varış hiç de kolay olmuyor. Dile kolay, Karşıyaka 5 yıldır borçlar nedeniyle transfer yapamıyor, altayapıdan çıkardığı gençlerle mücadele ediyordu. Ancak başkan Turgay Büyükkarcı ve ekibi yaz transfer döneminde atılım yaparak tahtayı açtı. Hem de ne fedekarlıklarla, büyük mesai harcayarak. 12 yeni transfer yapılan Karşıyaka'nın çehresi yenilendi. Bu adım Karşıyaka'yı hak ettiği yere taşıyacak olan en önemli bir ilk adımdı. Ancak lig Karşıyaka için iyi başlamadı. Esenler Erokspor'dan alınan yenilgiden sonra dün rakip İçel İY'ydi. İlk maçını kazanan İçel, İzmir'e moralli geldi. Ancak karşısında diri bir Karşıyaka buldu. Yeşil-kırmızılılar, ilk yarıda Doğukan ile önemli fırsatlardan yararlanamadı. Doğukan bu pozisyonlardan en az birini gole çevirse, rahat bir galibiyet kaçınılmazdı. İçel orta alanda sert, kora kor futbolu tercih etti. Hücumu değil, Karşıyaka ataklarını orta alanda sert müdahalelerle kesmeyi denediler.

HERKES ÇOK ÇALISTI

Altay'dan tanıdığımız yeşil-kırmızılı ekibin yeni transferi İhsan Furkan, henüz takıma adapte olabilmiş değil. Çalıştı ama hücuma gerekli desteği veremedi. İlerleyen haftalarda daha iyi olacaktır. Doğukan, çok pozisyon kaçırdı, şanssızdı. Ancak pozisyona girmesi bile yeterli. Bugün olmasa, yarın mutlaka sıralayacaktır golleri. Henüz Karşıyaka lige yüzde yüz hazır değil. Ancak yenilerin takıma adapte olmasıyla bu Karşıyaka bu ligde ses getirecektir. Sezon başında bu tarz kayıplar olacaktır. Takım geriye düştükten sonraki baskı, istek ve kazanma arzusu her şeyin ötesinde. Puanlar kaybedilir, önemli değil. Bu ruh ve hırs, Karşıyaka'yı zirveye çıkaracaktır.