Denizlispor hayata döndü

TFF 1. Lig'de ilk 3 haftayı puansız tamamlayan Denizlispor, 9 puan toplayan Eyüpspor'u deplasmanda 2-0 yenerek adeta yeniden doğdu. Yeni transferleriyle sahaya çıkan yeşil-siyahlılar, ilk gollerini atmanın ve ilk galibiyetini almanın sevincini yaşadı.



16 MAÇ SONRA KAZANDI

Yasağı kaldırarak milli arada flaş transferler yapan kadrosunu 19 takviyeyle güçlendiren Horoz, en son galibiyetini 6 Mart 2020 tarihinde Malatyaspor'a karşı 3-2'lik skorla almıştı. Sonraki 16 maçta 3 puanla tanışamayan yeşil-siyahlılar, zinciri kırdı, rakiplerine gözdağı verdi. Takımının başında ilk galibiyetini elde eden teknik direktör Serhat Gülpınar milli arayı çok verimli geçirdiklerini, transferlerin de uyum sürecini tamamladığını söyledi. Eyüpspor karşısında alınan 3 puanın kendileri için milat olacağını ifade eden Gülpınar, "Milli aradan sonra yeni bir Denizlispor vardı. Maalesef ilk 3 maçta puan alamadık ve gol atamadık. Ancak kötü günlerin geride kaldığına inanıyoruz. Ama henüz gerçek gücümüzün yarısındayız" diye konuştu.

BAŞKANA ARMAĞAN

Denizlisporlu futbolcular galibiyeti, maç günü doğum günü olan ve karşılaşmayı izlemek için İstanbul'a gelen başkan Mustafa Uz'a armağan etti. Maç sonrası soyunma odasına girip galibiyet sevincine ortak olan başkan Uz, "Hayatımın en güzel doğum günü hediyesi oldu. Teknik heyet ve futbolcular inanmış. Başkan olarak sevilip saygı görmek güzel bir duygu. Mükemmel bir sonuç. Özgüven kazandık. Emeği geçenleri kutluyorum. Gerisi gelecek inşallah" dedi.



■ SEBAHATTİN ALP