  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Denizlispor hayata döndü

Denizlispor hayata döndü

TFF 1. Lig’de ilk 3 haftayı puansız ve gol atamadan son sırada geçiren yeşil-siyahlılar, İstanbul deplasmanından zaferle dönüp yeniden doğdu

Denizlispor hayata döndü

13.9.2021

TFF 1. Lig'de ilk 3 haftayı puansız tamamlayan Denizlispor, 9 puan toplayan Eyüpspor'u deplasmanda 2-0 yenerek adeta yeniden doğdu. Yeni transferleriyle sahaya çıkan yeşil-siyahlılar, ilk gollerini atmanın ve ilk galibiyetini almanın sevincini yaşadı.

16 MAÇ SONRA KAZANDI
Yasağı kaldırarak milli arada flaş transferler yapan kadrosunu 19 takviyeyle güçlendiren Horoz, en son galibiyetini 6 Mart 2020 tarihinde Malatyaspor'a karşı 3-2'lik skorla almıştı. Sonraki 16 maçta 3 puanla tanışamayan yeşil-siyahlılar, zinciri kırdı, rakiplerine gözdağı verdi. Takımının başında ilk galibiyetini elde eden teknik direktör Serhat Gülpınar milli arayı çok verimli geçirdiklerini, transferlerin de uyum sürecini tamamladığını söyledi. Eyüpspor karşısında alınan 3 puanın kendileri için milat olacağını ifade eden Gülpınar, "Milli aradan sonra yeni bir Denizlispor vardı. Maalesef ilk 3 maçta puan alamadık ve gol atamadık. Ancak kötü günlerin geride kaldığına inanıyoruz. Ama henüz gerçek gücümüzün yarısındayız" diye konuştu.

BAŞKANA ARMAĞAN
Denizlisporlu futbolcular galibiyeti, maç günü doğum günü olan ve karşılaşmayı izlemek için İstanbul'a gelen başkan Mustafa Uz'a armağan etti. Maç sonrası soyunma odasına girip galibiyet sevincine ortak olan başkan Uz, "Hayatımın en güzel doğum günü hediyesi oldu. Teknik heyet ve futbolcular inanmış. Başkan olarak sevilip saygı görmek güzel bir duygu. Mükemmel bir sonuç. Özgüven kazandık. Emeği geçenleri kutluyorum. Gerisi gelecek inşallah" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizlispor hayata döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.