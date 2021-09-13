Fethiyeli şampiyona Başkan Otgöz morali

UBA Avrupa Altın Kemer Şampiyonası'nda rakibini ilk rauntta nakavtla yenerek Altın Kemeri kazanan Fethiyeli milli boksör Kubilay Alcu, başarısını Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz'le paylaştı. Şampiyonada kazandığı Altın Kemer'i de yanında getirerek Başkan Otgöz ile hatıra fotoğrafı çektiren başarılı sporcu, kendisine verilen desteklerden dolayı teşekkür etti, "Bizi çok güzel bir şekilde ağırladı" dedi. Kubilay Alcu'nun başarısı karşısında oldukça duygulandıklarını dile getiren Başkan Otgöz, "Kubilay Alcu gerçekten bu bölge için büyük bir velinimet. Seydikemer bölgesinin tanıtımı için elinden gelen katkıyı sağladı. Daha büyük başarılara imza atması en büyük temennimiz" dedi.

ERDOĞAN CANKUŞ