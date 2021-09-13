Göztepe kendine geldi

Süper Lig'de geriye düştüğü maçta Göztepe, sahasında Başakşehir'i yenerek ilk galibiyetini aldı: 2-1. 7. dakikada Visca'nın ceza sahası içine yaptığı ortada Deniz Türüç, topu sağ köşeden ağlarla buluşturdu: 0-1. 15'te Jahovic, ceza sahası çizgisi üzerinde bulunan Lourency'e pas verdi. Topu sağına çekip kaleyi deneyen Lourency'nin şutunda top üst direkten oyun alanına döndü. 45+3'te ceza sahası içinde gelişen pozisyonda çizgiye inen Ndiaye, kale önüne topu çevirdi, topu önünde bulan Jahovic'in şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.



TİJANİC SKORU BELİRLEDİ

57'de sol kanattan Soner'in yaptığı ortada kale önünde oluşan karambolde Ndiaye'nin kaleye göndermek istediği top dışarı çıktı. 64'te Göztepe beraberliği yakaladı. Sol kanattan Lourency'nin yaptığı ortada Cherif Ndiaye, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1. 83'te Göztepe öne geçti. Ani gelişen Göztepe atağında Cherif Ndiaye'nin pasıyla ceza sahası içi sol çapraz pozisyonda topla buluşan Tijanic güzel bir vuruşla skoru belirledi: 2-1.





MURAT PALULİ ŞOKU

Maçın ilk yarısında Göztepe'de Murat Paluli sakatlanarak sahayı sedye ile terketti. Maçın 40. dakikasında ikili pozisyonda yerde kalan Murat'ın ilk müdahalesi sahada yapılırken, sağ bek oyuna devam edemedi. Murat sahayı sedye üzerinde gözyaşlarıyla terk ederken yerine Kerim Alıcı oyuna girdi. Hastaneye kaldırılan Murat'ta kırık olmadığı ama bağlarında ciddi hasar olduğu öğrenildi.

KADROYA TEK DOKUNUŞ

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro kadroda iki değişiklik yaptı. Maestro, Karaman'ın hiç ilk on birde şans vermediği Portekizli kanat oyuncusu Lourency ile oyuna başladı. Makana Baku'yu yedek kulübesine çeken Maestro, kadroda Lourency'yi değerlendirdi. Atınç ise Sivas maçında olduğu gibi yine on bire giremedi.

MAESTRO İLK KEZ

Göztepe'de Sivasspor maçı sonrasında teknik direktör Ünal Karaman'ın görevden ayrılmasının ardından yönetimin takımın başına getirdiği Sırp teknik adam Nestor El Maestro dün ilk kez sahaya çıktı. Gürsel Aksel Stadı'nda ilk kez Göztepe'nin başında görev yapan 38 yaşındaki teknik adama taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu. Renkli kişiliğiyle bilinen Maestro, yedek kulübesinde 90 dakika boyunca oldukça heyecanlıydı.