Nazilli son anda

2. Lig Beyaz Grup'ta sezona Kırklareli zaferiyle giren Nazilli Belediyespor, 58 dakika 10 kişi oynayan rakibi Pazarspor'u 1-0 mağlup etti, ikide iki yaptı. 23. dakikada Muhammed Ali-Berat'la duvar pası yaptı, Muhammed Ali'nin şutunda sol köşeye yönelen topu kaleci Tunahan güçlükle kornere çeldi. 29'da Muhammed Ali'nin arapasında savunmanın arkasına sarkan Bünyamin, Atakan'ın müdahalesiyle yerde kaldı hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bünyamin'in şutunu kaleci Tunahan çıkardı. 32'de Berat'a sert giren Atakan ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

BİR PENALTI DAHA KAÇTI

45'te Ebu Sıddık'ın şutunda savunmadan seken topa arka direkte Mert vurdu, meşin yuvarlak direkte patladı. 53'te Muhammed Ali kafayla tamamladı kaleci bu kez topu tokatladı. 60 ve 63'te Mert kaleyi yokladı, kaleci Tunahan başarılıydı. 82'de Mehmet Özdıraz kornerden ortaladı ceza alanı üzerinde Koray'ın düzgün kafa vuruşu doksandan ağlarla buluştu: 1-0. 90+3'te savunmadan atılan uzun topta Mehmet Özdıraz ceza sahası içinde düşürüldü, hakem ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Topun başında geçen Mehmet topu kaleci Tunahan'a nişanladı, maç 1-0 sonuçlandı.

ÜMİT ÖZMEN