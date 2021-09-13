Süper Beşiktaş

Beşiktaş 4. haftada Malatyaspor'u 3-0 mağlup ederek, haftaiçi Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Borussia Dortmund maçı öncesinde büyük moral depoladı. Siyah-beyazlılar ilk dört maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alırken 7 gol attı ve kalesinde hiç gol görmedi. 1985-1986 sezonundan sonra ilk kez lige 4 maçta gol yemeden başlayan Kara- Kartal defanstaki bu başarısını hücumdaki etkili oyunuyla süslüyor. N'Koudou ve Teixeira, Pjanic, Ghezzal, Batshuayi'den oluşan hücum hattı, maça oldukça tempolu başlayarak ilk 10 dakikada 2-0'ı yakaladı ve maçı ilk bölümde kopardı. Miralem Pjanic ise sahanın yıldızıydı. Bosnalı futbolcunun ilk golde Batshuayi'ye tek pasla yaptığı asist, sadece Beşiktaşlı taraftarların değil, izleyen tüm futbolseverlerin takdirini kazandı.

ŞOK! 2 YILDIZ YOK

Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Domagoj Vida ile Alex Teixeira'dan kötü haber geldi. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, maçta sağ ayak tabanında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Hırvat stoper Vida'nın, ayak iç adale grubunda ve taban altı bağ dokusunda ödem ile zorlanma tespit edildiği belirtildi. Sakatlığı nedeniyle maçtan çıkan Brezilyalı futbolcu Teixeira'nın ise uyluk arka adalesinde gerilme saptandığı aktarıldı. İki oyuncunun Çarşamba B. Dortmund maçında forma giyemeyeceği belirtildi. Vida'nın 3 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.