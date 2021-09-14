Heyecana az kaldı

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 2021 Dünya Mas Güreşi Şampiyonası'nın ikinci ayağının, 18-19 Eylül tarihlerinde Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksinde gerçekleştirileceğini açıkladı. Konfederasyonun Çengelköy'deki genel merkezinde düzenlenen basın toplantısına, Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Yakutistan Cumhuriyeti Ulusal Sporlar Merkezi Gavril Mokhnachevskii, Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, Borsa İstanbul Kurumsal İletişim Direktörü Yavuz Selim Kurt ile davetliler katıldı.



ŞAMPİYONAYA KATILIM ÇOK BÜYÜK

Şampiyonaya 9'u erkek 5'i kadın olmak üzere 14 kategoride, 12 ülkeden yaklaşık 150 sporcunun katılacağını belirten Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Dışarıdaki alanlarda da salgın tedbirlerine riayet etmek kaydıyla okçuluk, mas güreşi, mangala gibi benzeri oyunları ücretsiz olarak denemek için halkımızı davet ediyoruz. Mutlaka gelsinler" diye konuştu.



MAS GÜREŞİ NEDİR?

Ağaç güreşindeki yarışmacılar en az 4-5 metre boyutlarında, 60 cm yüksekliğinde sabit, düz ve kaygan olmayan bir platform üzerinde yarışırlar. Bu platform üzerinde yüz yüze oturan yarışmacılar ayaklarını karaçam ağacından yapılan, yere dik duran ve her iki ucundan yere sabitlenmiş bir tahtaya dayarlar. Ağaç güreşi, eski tarihlerden günümüze uzanan bir gelenektir. Kültürel kaynaklar bütün genç Yakutların gerçek bir erkek ve savaşçı olabilmesi için bazı belirgin özelliklere sahip olması gerektiğini söyler. Bu spor kişiye; kuvvet, el çabukluğu, hızlılık, dayanıklılık, cesaret ve yaşama gücü gibi fiziksel ve ruhi özellikler kazandırmaktır.