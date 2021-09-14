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Haberler Spor İzmir’de atletizm heyecanı var

İzmir’de atletizm heyecanı var

İzmir’de atletizm heyecanı var

14.9.2021

ATLETİZMDE Turkcell Süper Lig 2021 sezonunun final müsabakaları, bugün İzmir Atatürk Stadı'nda başlayacak. Yarışmalarda çeşitli uluslararası organizasyonlarda başarılar kazanan Ramil Guliyev, Yasmani Copello Escobar, Eşref Apak, Özkan Baltacı, Eda Tuğsuz, Berke Akçam, Pınar Akyol, Tuğba Danışmaz gibi atletler, kulüpleri için yarışacak. Federasyon başkanı Fatih Çintimar, "2024'te yapılacak olimpiyatın yol haritasını bugünden belirleyeceğiz" diye konuştu.

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