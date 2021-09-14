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Haberler Spor Merkezefendi’de Ali Gürbüz farkı

Merkezefendi’de Ali Gürbüz farkı

Kırkpınar'da ilk sırada yer alan, 1. Pamukkale Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri alan Ali Gürbüz, 1.’si yapılan Merkezefendi Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlığı elde etti.

Merkezefendi’de Ali Gürbüz farkı

14.9.2021

Merkezefendi Belediyesi'nin bu yıl ilkini düzenlediği Merkezefendi Yağlı Güreşleri müsabakaları sona erdi. 600 pehlivan, 41 başpehlivanın katıldığı müsabakalar sonunda başpehlivanlığı final müsabakasında İsmail Balaban'ı mağlup eden Ali Gürbüz aldı. Şemikler Spor Tesisleri'nde yapılan ve bu yıl ilki gerçekleştirilen Merkezefendi Yağlı Güreşleri müsabakalarına Denizlililer büyük ilgi gösterdi. Güreşlerin ağası iş insanı Mehmet Yukarıca oldu. 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ve 1.'si yapılan Pamukkale Yağlı Güreşlerinde finalde İsmail Balaban'ı yenerek kürsünün ilk sırasında yer alan Ali Gürbüz, 2021'de başarıya doymuyor.

ALTIN KEMERİ DOĞAN VERDİ
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başpehlivan olan Ali Gürbüz'e altın kemeri takdim etti. Müsabakada ikinci olan İsmail Balaban ve üçüncülüğü elde eden iki başpehlivan Osman Aynur ve Şah Ali Kurt'a da kupa ve madalyaları verildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Osman Aynur ve Şah Ali Kurt'u kutluyor, kol bağlayan tüm pehlivanlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP

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