  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Madalya avı

Madalya avı

Pamukkale Belediyesporlu tekvandocular Ceyda Gençer yıldızlarda, Şahin Çelebi ve Erkan Evran da büyüklerde ay-yıldızlı formayla başarı hedefliyor.

Madalya avı

15.9.2021

Pamukkale Belediyesporlu tekvandocular Ceyda Gençer, Şahin Çelebi ve Erkan Evran Milli Takım ile ülkemizi temsil edecek. Pamukkale Belediyespor'un tekvandocuları, kulübün ve Denizli'nin adını başarıyla duyurmaya devam ediyor. Bugün İstanbul'da başlayacak 6. Dünya Başkanlık Kupası'nda Pamukkale Belediyespor Kulübü sporculardan Ceyda Gencer yıldızlar kategorisinde ve Erkan Evran ile Şahin Çelebi de büyükler kategorisinde ay-yıldızlı formayla madalya kovalayacak. Kulüp onursal başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Geleceğimizin umudu olan gençlerimizin, sporda başarı elde etmelerinden gurur duyuyoruz" dedi.

'GENÇLERLE GURUR DUYUYORUZ'
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 6. Dünya Başkanlık Kupası'nda Milli Takıma Pamukkaleli sporcuların dahil olmasının gurur verici olduğunu ifade ederek, "Belediyemiz çatısı altında birçok branşta sporcularımızı bir araya getirdik. Tekvando da bu branşlarımızdan biri. Sporcularımız, tüm branşlarda olduğu gibi tekvandoda da önemli başarılara imza atıyorlar. Gençlerimizi spor alanında her daim destekliyoruz. Desteklerimizi de sürdüreceğiz. Ceyda Gençer, Şahin Çelebi ve Erkan Evran'a başarılar diliyorum" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Madalya avı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.