Madalya avı

Pamukkale Belediyesporlu tekvandocular Ceyda Gençer, Şahin Çelebi ve Erkan Evran Milli Takım ile ülkemizi temsil edecek. Pamukkale Belediyespor'un tekvandocuları, kulübün ve Denizli'nin adını başarıyla duyurmaya devam ediyor. Bugün İstanbul'da başlayacak 6. Dünya Başkanlık Kupası'nda Pamukkale Belediyespor Kulübü sporculardan Ceyda Gencer yıldızlar kategorisinde ve Erkan Evran ile Şahin Çelebi de büyükler kategorisinde ay-yıldızlı formayla madalya kovalayacak. Kulüp onursal başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Geleceğimizin umudu olan gençlerimizin, sporda başarı elde etmelerinden gurur duyuyoruz" dedi.

'GENÇLERLE GURUR DUYUYORUZ'

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 6. Dünya Başkanlık Kupası'nda Milli Takıma Pamukkaleli sporcuların dahil olmasının gurur verici olduğunu ifade ederek, "Belediyemiz çatısı altında birçok branşta sporcularımızı bir araya getirdik. Tekvando da bu branşlarımızdan biri. Sporcularımız, tüm branşlarda olduğu gibi tekvandoda da önemli başarılara imza atıyorlar. Gençlerimizi spor alanında her daim destekliyoruz. Desteklerimizi de sürdüreceğiz. Ceyda Gençer, Şahin Çelebi ve Erkan Evran'a başarılar diliyorum" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP