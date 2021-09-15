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Haberler Spor Senegalli Demba Ba emekliliğini açıkladı

Senegalli Demba Ba emekliliğini açıkladı

Senegalli Demba Ba emekliliğini açıkladı

15.9.2021

Türkiye'de bir dönem Beşiktaş, Başakşehir ve Göztepe formaları giyen Senegalli futbolcu Demba Ba, yeşil sahalardan emekliye ayrıldı. Senegalli yıldız Demba Ba, futbol hayatını sonlandırdığını açıkladı. Ayrılık kararını Twitter hesabından duyuran 36 yaşındaki yıldız; Türkçe, İngilizce ve Fransızca olarak 3 dilden veda mesajı yazdı. Sahalardan geçen hafta emekliye ayrılan eski milli futbolcu Olcay ile Beşiktaş'ta forma giydiği dönemden fotoğrafını paylaşan Ba, bir de veda mektubu yayınladı.

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