Dostluk kazansın

Süper Lig'de yarın 18 yıl aradan sonra ilk kez oynanacak olan Altay-Göztepe derbisi öncesi, her iki kulüp başkanı bir araya geldi. İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) tarafından organize edilen Geleneksel Medya Buluşması'nda bir araya gelen Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, derbi öncesi dostluk mesajları vererek örnek oldu.

Önemli maçta skorun önemsiz olduğunu dile getiren Ekmekçioğlu ve Sepil, "Kazanan İzmir olacak" dedi. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Skorun önemsiz olduğu, sonuçta İzmir'in kazanacağı bir maç olmasını diliyorum.

BAŞARILI RAKİPLER, MOTİVE EDİYOR

Rekabetin olması, karşınızda başarılı bir kulübün olması sizi de motive ediyor. Sayın Sepil şehrimize ve bize çok büyük hizmetler verdi. Onlardan çok şey örnek alıyoruz. Bize iyi bir dost, iyi bir ağabeylik gösteriyor. Bütün kulüp başkanlarımızla samimi bir ortam içerisindeyiz" diye konuştu. "18 yıl sonra güzel bir cuma gecesi, güzel bir maç olacak" diyen Mehmet Sepil, "Buna İzmir'in ihtiyacı var. Rekabet her zaman bir şehri güçlendirir ve tanıtır. Türkiye'nin ilgisi de önemli. Maç herhangi bir maç değil, hem Göztepeliler hem Altaylılar başarılı olmak isteyecekler. Neticede 38 maçtan biri. Sonucu ne olursa olsun rekabet devam edecek. Tabi kendi takımımın başarılı olmasını çok istiyorum. Altay'a da başarılar diliyorum" dedi.

GÜRSEL AKSEL'E MİLLİ MAÇ İSTEĞİ

GÖZTEPE Başkanı Mehmet Sepil, Gürsel Aksel'de milli maç oynanması için girişimde bulunacaklarını açıkladı. Statta Türkiye Kupası Finali oynandığını hatırlatan Sepil, "Burada teknik nitelikler değil, seyirci kontenjanı baz alınıyor. A Milli Takım Sorumlu Yöneticisi olan Hamit Altıntop'la görüşeceğim. Norveç maçı Gürsel Aksel'de oynansa gerçekten çok güzel olur" dedi.

BİRBİRİMİZE HEP DESTEK OLACAĞIZ

"İZMİR'DE spor hiçbir zaman bitmeyecek" diyen Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Hep Başbirbirimize destek olacağız. Karşıyaka transfer yasağını kaldırdı, destek vermeye çalıştık. Hırçın ortam içerisinde gönüllü bir görev yapıyoruz. En ufak bir destek mutlu ediyor. Kapıyı çaldığımızda destek görebilmek de mutlu ediyor" ifadelerine yer verdi.

"İZMİR'E KATKI GÖREVİMİZDİR"

İzmir'deki profesyonel spor kulüplerine forma sponsoru olarak destek veren Folkart'ın Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, "İzmir aldı bizi en tepelere çıkardı, güzel bir marka değerine ulaştık. Bunun karşısında sessiz kalmamız bize yakışmaz. İzmir sporuna, kültürüne ve sanatına destek vermenin bir görev olduğunu düşünüyoruz. Sadece görevimizi yapıyoruz. İzmir'de bütün takımların Süper Lig'de olmasını isteriz. Umarım o günleri de göreceğiz" mesajı verdi.

DERBİNİN BİLETLERİ DÜN HIZLA TÜKENDİ

SPOR Toto Süper Lig'de Altay'ın ev sahipliğinde yarın oynanacak olan İzmir derbisinin biletleri dün satışa çıkar çıkmaz çok kısa bir sürede tükendi. VIP 500, kapalı 250, maraton 50 ve kale arkası 25 liradan satışa çıkan 4 bin 500 bilet tamamen satıldı.

KERİM ALICI İKİNCİ KEZ 11'E DOGRU

SÜPER Lig'de yarın oynanacak olan önemli maçta Göztepe'de Başakşehir maçında sakatlanan Murat'ın forma giyemeyecek olması sebebiyle Kerim Alıcı ikinci kez 11'e hazırlanıyor. Kerim daha önce Sivas maçının başlangıç kadrosunda yer almıştı.

■ BURAK HAKERLER