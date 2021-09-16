Haydi Aslan saldır Fener

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe bugün gruplarındaki ilk maça çıkacak ve heyecan tavan yapacak. Günün ilk randevusunda sarı-kırmızılılar E Grubu'nda İtalya'nın Lazio takımını ağırlayacak. Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.45'te başlayacak. Müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug yönetecek. Grupta günün diğer maçında aynı saatte Lokomotiv Moskova ile Marsilya kozlarını paylaşacak.

MAÇ SAAT 22.00'DE

Günün diğer randevusunda Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında bugün Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak. Deutsche Bank Park'ta oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak. Aynı saatte Yunan temsilcisi Olympiakos, Belçika ekibi Antwerp ile karşılaşacak. Her iki müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

G.SARAY SANCILI

G.Saray'da sakatlıkları bulunan Arda Turan, Barış Yılmaz, Boey ve Feghouli, sahadaki yerini alamayacak. UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de sahaya çıkamayacak.

"FALCAO'YA 3 MİLYON ÖDEDİK"

GALATASARAY Başkanı Burak Elmas, Divan Kurulu'nda transferlerle ilgili bilgi verdi. Elmas, Falcao'ya takımdan ayrılması için 3 milyon Euro ödediklerini belirtirken Barış Alper için 2 milyon 100 bin TL, Berkan için 4 milyon Euro, Halil için 1 milyon Euro, Cicaldau için 6.5 milyon Euro, Sacha Boey için 1 milyon 150 bin Euro, Victor Nelsson için 7 milyon Euro, Morutan için 3.5 milyon Euro ve Assunçao için 100 bin Euro ödendiğini duyurdu.

PEREİRA: MESUT BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

FENERBAHÇE teknik direktörü Vitor Pereira, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında "İyi bir maç olacak. İnanıyorum ki çok iyi taraftarlarda olacak. Takımımda teknik olarak kaliteli bir takım bekliyorum. Play-Off'larda gösterdiğimiz öz güveni burada göstermemiz gerekiyor" dedi. 53 yaşındaki çalıştırıcı Mesut Özil ile ilgile genel soruya, "Mesut yarın oynamak için çok hırslı ve takımına yardımcı olmak istiyor. Kendisi tam bir takım oyuncusu. Takımın kaptanlarından biri. Bizim için kulüp için çok önemli bir oyuncu." şeklinde cevap verdi.

FENER'DE 7 EKSİK

Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt karşısında 7 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertliler sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Marcel Tisserand, Nazım Sangare ve Jose Sosa ve listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.