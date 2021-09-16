İzmir el ele

İzmir'de profesyonel ve amatör olarak faaliyet gösteren kulüp başkanları, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) önderliğinde, Folkart sponsorluğunda Tarihi Havagazı Fabrikası'nda bir araya geldi. Gündemin konuşulduğu toplantıda İZVAK Başkanı Ali Erten, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Menemen Onursal Başkanı Tahir Şahin, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ve İzmirspor Başkanı Nedim Topaloğlu bir araya geldi.

"BİRLİKTELİĞİMİZ DEVAM EDECEK"

Spor kamuoyunun gündemine dair önemli açıklamalarda bulunan İzmirli kulüp başkanlarının toplantısında birlik ve beraberlik söylemleri ön plana çıktı. İZVAK önderliğinde el ele veren kulüp başkanları, İzmir'in başarısı için bu birlikteliği sürdüreceklerini ifade ettiler. Kulüp başkanları daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

NEDİM TOPALOĞLU

İzmirspor Başkanı

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden İzmirspor Başkanı Nedim Topaloğlu da önemli açıklamalarda bulundu. Topaloğlu, "Birçok zorlukla karşı karşıya kalıyorsunuz. Daha önce forma giyen bir oyuncu amatör müsabakada sakatlandığı için kulübe dava açarak 410 bin lira tazminat kazandı. Böyle bir emsal var mı, araştırıyoruz" derken İzmir'in profesyonel kulüplerinden de oyuncu desteği istedi.

TAHİR ŞAHİN/Menemenspor Onursal Başkanı

Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin, "Dünyanın en zor yöneticiliği, spor yöneticiliğidir. Hem paranızı, hem vaktinizi bu iş için harcayıp sonuçta sadece 90 dakikanın sonucuna göre takdir ediliyorsunuz. Ligde oldukça düşük bir bütçe ile mücadele ediyoruz. Biz de buna rağmen kendimizi başarılı kabul ediyoruz. Desteklerinden dolayı basın mensuplarına da teşekkür ediyorum" dedi.

TURGAY BÜYÜKKARCI/Karşıyaka Başkanı

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, takımın transfer yasağını kaldırırken İzmir'de sadece 4 iş insanından destek gördüklerini belirterek, "Bu gerçekten de utanç verici bir durum. İlk desteğe koşanlardan bir tanesi FIFA dosyalarında olduğu gibi Folkart grubuydu. İnşallah diğer iş insanlarına örnek olur. Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu da örnek bir hareketle bir dosyamızı kapattı" dedi.

SİNAN BEZİRCİLİOĞLU/Altınordu SK Derneği Başkanı

Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Sinan Bezircilioğlu, amatör branşları yeniden harekete geçireceklerini ifade etti. Bezircilioğlu, "Voleybol ve basketbol şubelerini yeniden harekete geçireceğiz. 2025 ve 2028 olimpiyatlarına da mutlaka sporcu yetiştireceğiz. Futbolun A.Ş. olmasından sonra kulüp derneğimiz aktif olarak amatör branşlarda Türk sporuna hizmet edecektir" şeklinde konuştu.

ERTEN: İZMİR FUTBOLU BÜYÜK İVME KAZANDI

İZVAK Başkanı Ali Erten, İzmir futbolunun yükselen ivme içerisinde olduğunu söyleyerek, "Kulüplerimizin kurumsallaşması ve devletimizin yaptığı yatırımlar futbolun İzmir'de zin gelişmesi için birer sebep oluşturdu. Folkart'ın bütün kulüplerimize forma sponsoru olması bu dayanışmayı taçlandıran en önemli gelişmelerden biri oldu. 'Futbolda İzmir mayı gelişİklimi' kelimesini çok beğendik. Bu ortam dinamik bir süreçtir daha yapacak çok işimiz var" dedi.

ESKİCİ: KULÜPLERİN DESTEĞİ ARTMAL

İZMİR Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici önemli açıklamalarda bulundu. Eskici, "İzmir'den 2020 açıklamalar- Tokyo Olimpiyatları'na 18, Paralimpik'e de 5 sporcu gönderdik. Milli cimnastikçimiz Ferhat Arıcan'ın 73 yıl sonra altın madalya getirmesi gururumuz oldu. Kulüplerimizin amatöre sahip çıkmasıyla İzmir'desi ki potansiyeli daha iyi kullanabiliriz. İzmir'de yetişen sporcular, diğer kullanabilişehir kulüplerine gitmesin, burada mücadelelerini sürdürsün" dedi.