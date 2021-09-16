Kuntz’un yardımcısı Doğan olacak

ŞENOL Güneş ile yolların ayrılmasının ardından zaman kaybetmeden arayışa geçen Türkiye Futbol Federasyonu, Alman teknik direktör Stefan Kuntz ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek olan Kuntz'un yardımcısı da belli oldu. Kuntz+yerli yardımcı antrenör formülünü hayata geçirmek isteyen TFF, tecrübeli teknik adamın yardımcısı olarak Mustafa Doğan ile anlaştı.

UEFA A LİSANSI BULUNUYOR

ÖNÜMÜZDEKİ hafta Kuntz ile resmi sözleşme imzalayacak olan Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Doğan ismini de açıklayacak. Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş 'ta oynayan Doğan, 2008 yılında futbol kariyerine son vermişti. UEFA A lisans sahibi olan 45 yaşındaki Doğan, kısa bir süre 2017 yılında Eskişehirspor'da Mustafa Denizli'nin ekibinde yer almıştı.