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Haberler Spor Kupada 2. tur kuraları çekildi

Kupada 2. tur kuraları çekildi

A Spor’dan yayınlanan organizasyonda bu turda toplam 50 takım mücadele edecek

Kupada 2. tur kuraları çekildi

16.9.2021

TÜRKİYE Kupası 2. Eleme Turu eşleşmeleri, kura çekimi ile belirlendi. A Spor'dan yayınlanan dev organizasyonun kura çekimi TFF Başkan Vekili Ali Düşmez nezaretinde Riva'daki tesislerde gerçekleştirildi. 50 takımın mücadele edeceği 2. Eleme Turu müsabakaları, 28, 29 ve 30 Eylül tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre, eşleşmede kura sonucunda ismi önce çıkan takımların sahalarında oynanacak. Bu turda Karşıyaka, Karabük ile eşleşti. Yeşilkırmızılılar deplasmanda oynayacak. Fethiye, Nevşehir ile Kuşadasıspor Ağrı ile, Kızılcabölükspor da Karbel Karaköprü Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Bu turda Bergama Belediyespor, Sancaktepe'yi konuk edecek. Diğer eşleşmeler ise şöyle: Çankaya-Of, Kestel- Yıldırım, Hopa-Gözgözler, Tepecik- Anadolu, Iğdır-Karakoçan, Erok-Osmaniye, İçel-Düzce , Aksaray-Bayrampaşa, Hacettepe- Kahta, Şile-İskenderun, Elazığ- Arnavutköy, Çarşamba-Altındağ, Kelkit-Ceyhan, Mardin-Gümüşhane, Kütahya-D.G.Birliği , Hendek-Ordu, Yomra-Yeşilyurt, Fatsa-Yeni Çarşı, Edirne-Çatalca, Derince-Erbaaspor.
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