Pınar Cup heyecanı

Türk basketbolunun yıllardır devam eden en prestijli sezon öncesi turnuvalarından biri olmayı başaran Pınar Cup, yarın başlayacak ve cumartesi günü sona erecek. Tüm müsabakalar Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yapılacak. Artık gelenekselleşen Pınar Cup ile sezon açılışını da yapan Pınar Karşıyaka, 2 yılın ardından korona virüs pandemisi yüzünden ayrı kaldığı taraftarıyla tekrar buluşmanın heyecanını yaşayacak. KSK'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek zorlu turnuvaya ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Icrypex ile Büyükçekmece Basketbol ve Bosna Hersek'ten Igokea BK takımları katılacak.

YÜZDE 50 SEYİRCİ ALINACAK

Turnuvada ilk gün saat 16.00'da Beşiktaş Icrypex-Igokea BK, saat 18.30'da Pınar Karşıyaka-Büyükçekmece karşılaşmaları oynanacak. İlk gün maçlardan galip ayrılanlar 18 Eylül Cumartesi günü saat 17.30'da finalde, mağlupları ise saat 15.00'teki üçüncülük maçında mücadele edecek. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yeni protokolüne göre Pınar Cup, yüzde 50 seyirci kapasitesiyle gerçekleşecek. Turnuvayı çift aşı kartı olanlar izleyebilecek. Turnuva boyunca maçlar Pınar Karşıyaka resmi YouTube kanalından da canlı olarak yayınlanacak.