Bal-Kes yine kayıp

TFF 1. Lig’de sezona kötü başlayan Balıkesirspor, Kocaeli’ye yenilip üst üste 3. mağlubiyetini aldı

TFF Birinci Lig'de sezona sancılı başlayan ve teknik direktör değişikliğine giden Balıkesirspor, deplasmanda Kocaelispor'a da yenilerek üst üste 3. mağlubiyetini aldı: 3-1. 2. dakikada kaleciden dönen topu Dino Ndlovu, ağlarla buluşturdu: 1-0. 17'de Ndlovu'nun kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, Andrija Vukovic'in ellerinden kayarak ağlarla buluştu: 2-0. 40'ta savunmanın arkasına atılan topla buluşan Dino Ndlovu takımını ve kendisinin 3. golünü kaydetti: 3-0. 52'de ceza sahasında Yılmaz Özeren topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. 54'te Abdulkadir Özgen'in şutunu kaleci İsmet Yumakoğulları kurtardı. 62'de İlyas'ın şutu kale direğinin dibinden dışarı çıktı. 90+1'de Balıkesirspor penaltı kazandı ve Cumali Bişi skoru belirledi: 3-1.