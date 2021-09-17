TFF Birinci Lig'de sezona sancılı başlayan ve teknik direktör değişikliğine giden Balıkesirspor, deplasmanda Kocaelispor'a da yenilerek üst üste 3. mağlubiyetini aldı: 3-1. 2. dakikada kaleciden dönen topu Dino Ndlovu, ağlarla buluşturdu: 1-0. 17'de Ndlovu'nun kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, Andrija Vukovic'in ellerinden kayarak ağlarla buluştu: 2-0. 40'ta savunmanın arkasına atılan topla buluşan Dino Ndlovu takımını ve kendisinin 3. golünü kaydetti: 3-0. 52'de ceza sahasında Yılmaz Özeren topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. 54'te Abdulkadir Özgen'in şutunu kaleci İsmet Yumakoğulları kurtardı. 62'de İlyas'ın şutu kale direğinin dibinden dışarı çıktı. 90+1'de Balıkesirspor penaltı kazandı ve Cumali Bişi skoru belirledi: 3-1.
Bal-Kes yine kayıp haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.