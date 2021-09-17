Manisa’nın canı sıkıldı

TFF 1. Lig'deki tarihinin ilk sezonuna 3'te 3'le zirve ortağı olarak başladıktan sonra geçen hafta evinde Erzurumspor BŞB'ye 1-0 yenilip geçen sezon 2. Lig'den beri sürdürdüğü 39 maçlık yenilmezlik unvanını kaybeden Manisa Futbol Kulübü, hafta içi mesaisinde de Menemenspor önünde şok yaşadı.

3 YIL SONRA BİR İLK

Rakibine deplasmanda 2-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 3 yıl sonra ilk kez üst üste 2 mağlubiyet aldı. Manisa FK, son olarak 2. Lig'deki ilk sezonu olan 2018- 2019'da 22 Eylül 2018'de Etimesgut Belediyespor'a 1-0, 30 Eylül 2018'de ise Tarsus İdmanyurdu'na 3-1 mağlup olmuştu. Manisa FK 3 yıl sonra bir ilki yaşadı. O tarihten beri 3 sezondur hiç art arda 2 maç kaybetmeyen siyah-beyazlılar, müthiş başladığı sezonda yaşadığı düşüşe evinde Bandırmaspor'u yenerek son vermeye çalışacak.

ORGİLL KAYIP

MANİSA FK'nın Jamaikalı golcüsü Dever Orgill sustu. 5 maça da banko başlayan 32 yaşındaki forvet, sezona İstanbulspor önünde hat-trick yaparak başladıktan sonra son 4 maçta rakip fileleri havalandıramadı.