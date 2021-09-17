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Manisa’nın canı sıkıldı

Erzurum BŞB’ye mağlup olup 39 maçlık yenilmezlik unvanını kaybeden siyah-beyazlılar, Menemen’de hayal kırıklığı yaşattı

Manisa’nın canı sıkıldı

17.9.2021

TFF 1. Lig'deki tarihinin ilk sezonuna 3'te 3'le zirve ortağı olarak başladıktan sonra geçen hafta evinde Erzurumspor BŞB'ye 1-0 yenilip geçen sezon 2. Lig'den beri sürdürdüğü 39 maçlık yenilmezlik unvanını kaybeden Manisa Futbol Kulübü, hafta içi mesaisinde de Menemenspor önünde şok yaşadı.

3 YIL SONRA BİR İLK
Rakibine deplasmanda 2-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 3 yıl sonra ilk kez üst üste 2 mağlubiyet aldı. Manisa FK, son olarak 2. Lig'deki ilk sezonu olan 2018- 2019'da 22 Eylül 2018'de Etimesgut Belediyespor'a 1-0, 30 Eylül 2018'de ise Tarsus İdmanyurdu'na 3-1 mağlup olmuştu. Manisa FK 3 yıl sonra bir ilki yaşadı. O tarihten beri 3 sezondur hiç art arda 2 maç kaybetmeyen siyah-beyazlılar, müthiş başladığı sezonda yaşadığı düşüşe evinde Bandırmaspor'u yenerek son vermeye çalışacak.

ORGİLL KAYIP
MANİSA FK'nın Jamaikalı golcüsü Dever Orgill sustu. 5 maça da banko başlayan 32 yaşındaki forvet, sezona İstanbulspor önünde hat-trick yaparak başladıktan sonra son 4 maçta rakip fileleri havalandıramadı.

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