Turgutlu’da Başkan Kestaneci konuştu

TURGUTLUSPOR'DA başkan Taner Kestaneci, Bayburt maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Kestaneci, yazılı açıklamasında, "Öncelikle ne olursa olsun yaşanmaması gereken bir olay ve olmaması gereken bir hareketti. 20 kişilik bir grup haftalar önceden sosyal medya üzerinden bu maç için organize olmuş. İstifa sloganlarına tepki vermeyince daha sonra ağıza alınmayacak sözler ve karının eteğine saklanma orda' gibi sözler sarf edilmeye başlayınca olaylar farklı bir boyut aldı. İşte bundan sonra eşim tepki verdi. Korona virüsten dolayı yoğun bakımdayken bile Turgutluspor'un başarısı için transferlerle uğraştığımı gören bir eş. Maalesef eşim söylemlerden sonra bu şekil tepki vermiştir. Yine de yaşanmaması gerekirdi ve çok üzgünüz" diye konuştu.

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