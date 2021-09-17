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Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Eleme Turu programı açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Eleme Turu programı açıklandı!

Son dakika haberi....Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesi üzerinden Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu müsabakalarının programını açıkladı. İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. Eleme Turu programı açıklandı!

17.09.2021, 22:56 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021, 22:57

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu müsabakaları programı açıklandı. Saha bilgisi boş bırakılmış olan müsabakaların hangi statlarda oynanacağı daha sonra ilan edilecek.

28, 29 ve 30 Eylül tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:

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