Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. Eleme Turu programı açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu müsabakaları programı açıklandı. Saha bilgisi boş bırakılmış olan müsabakaların hangi statlarda oynanacağı daha sonra ilan edilecek.



28, 29 ve 30 Eylül tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle: