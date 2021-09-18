Cengiz’in golü Marsilya’ya yetmedi

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray ile aynı grupta yer alan Lokomotiv Moskova ile Olimpik Marsilya karşı karşıya geldi. RZD Arena'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Marsilya'yı öne geçiren golü 59. dakikada penaltıdan Cengiz Ünder attı. Lokomotiv'de penaltı öncesi Nayair Tiknizyan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Lokomotiv Moskova adına skora eşitliği getiren golü 89. dakikada Tino Anjorin kaydetti. Milli oyuncu, bu golüyle birlikte Marsilya'daki 5. maçında 4. golünü atmayı başardı. Bu sonuçla birlikte iki takım da grupta 1'er puanı paylaştı. Lokomotiv Moskova, bir sonraki maçında Lazio'ya konuk olacak. Marsilya sahasında G.Saray'ı ağırlayacak.