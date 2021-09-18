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Yarı finaldeyiz

Polonya’nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda milliler rakibini yendi. Ay-yıldızlılar bugün Rusya ile karşılaşacak

Yarı finaldeyiz

18.9.2021

Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde İrlanda'yı 4-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Ay-yıldızlı ekip, 5. dakikada Rahmi Özcan'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 30. dakikada Ömer Güleryüz ile durumu 2-0 yapan Türkiye, 46. dakikada Serkan Dereli'nin kaydettiği golle farkı üçe çıkardı. 49. dakikada penaltıdan kendisinin ikinci, milli takımın dördüncü golünü atan Serkan Dereli, karşılaşmanın skorunu belirledi: 4-0.

3 KARŞILAŞMADA 25 GOL ATTIK
Son şampiyon Türkiye, yarı finalde bugün saat 18.30'da Cracovia Stadı'nda Rusya ile karşı karşıya gelecek. Grup etabında Gürcistan'ı 10-0, İtalya'yı 11-0 yenen milliler, böylece 3 maçta 25 gol atarken, gol yemeden yarı finale çıktı. Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak, İrlanda galibiyetinin ardından iddialı açıklamalarda bulundu. Yarı final maçında Rusya'yı da yeneceklerini belirten Çakmak, "Bu sporcularla ne kadar övünsek az. Herkesin gurur duyması gerekiyor. Ülkemize bir şampiyonluk daha kazandıracağız" dedi.

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