Cimnastikte üç finale çıkıyoruz

İTALYA'DA düzenlenen Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular üç final hakkı elde etti. Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Pesaro kentinde gerçekleşen şampiyonanın eleme yarışmalarıyla başladığı belirtildi. Büyükler kategorisinde Nil Deniz Bal'ın tek kadınlar elemesinde aldığı 20.600 puanla, Nazlı Özgör ve Nihatcan Gül'ün ise çiftlerde elde ettikleri 20.550 puanla finale kaldıkları aktarıldı. Gençlerde trio elemelerinde yarışan milli sporcular Şimal Seyman, Okay Arsan ve Göktürk Balcı'nın ise toplam 18.700 puanla finale adlarını yazdırdıkları kaydedildi. Şampiyonada finaller bugün yapılacak. Büyükler tek kadınlar elemelerinde dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı ise ilk 8'e giremedi ve final şansını yitirdi.

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