  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Erdoğan: Hayalimiz var

Erdoğan: Hayalimiz var

Erdoğan: Hayalimiz var

19.9.2021

DÜNYA Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonu oluşturulmasını arzu ettiklerini söyledi. Erdoğan, "Önümüzdeki dönemle ilgili bizim bir hayalimiz var. İnşallah iki federasyonu da hayata geçireceğiz. En iyisini yapmak istiyoruz" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Erdoğan: Hayalimiz var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.