Erdoğan: Hayalimiz var

DÜNYA Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonu oluşturulmasını arzu ettiklerini söyledi. Erdoğan, "Önümüzdeki dönemle ilgili bizim bir hayalimiz var. İnşallah iki federasyonu da hayata geçireceğiz. En iyisini yapmak istiyoruz" dedi.

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