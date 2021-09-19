DÜNYA Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Geleneksel Güreşler Federasyonu ile Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonu oluşturulmasını arzu ettiklerini söyledi. Erdoğan, "Önümüzdeki dönemle ilgili bizim bir hayalimiz var. İnşallah iki federasyonu da hayata geçireceğiz. En iyisini yapmak istiyoruz" dedi.
Erdoğan: Hayalimiz var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.